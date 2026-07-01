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Ferienhaus in Ennetmoos NW brennt nieder: Keine Verletzten

Keystone-SDA

Ein Ferienhaus auf dem Mueterschwandenberg in Ennetmoos ist am frühen Mittwochmorgen niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen könne ein Blitzeinschlag als Brandursache nicht ausgeschlossen werden, teilte die Kantonspolizei Nidwalden mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anwohner meldeten sich kurz nach 4 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei. Im betroffenen Haus befanden sich keine Personen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits im Vollbrand. Im Einsatz standen drei Feuerwehrkorps, der Rettungsdienst und die Kantonspolizei.

Spezialisten der Polizei stellen derzeit Ermittlungen zur Brandursache an, hiess es weiter. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken beziffert.

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