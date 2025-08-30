The Swiss voice in the world since 1935
Ferienhaus in Matten BE bei Brand stark beschädigt

Keystone-SDA

In Matten BE ist am frühen Samstagmorgen ein Ferienhaus in Brand geraten. Das Ferienhaus wurde schwer beschädigt. Laut der Berner Kantonspolizei wurden keine Personen verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Notruf ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 0.45 Uhr ein, wie dem Communiqué zu entnehmen war. Gemeldet wurde ein Brand im Dachstock eines Ferienhauses an der Obersteggstrasse. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand, verbunden mit starker Rauchentwicklung.

Die Feuerwehren Lenk, Zweisimmen und St. Stephan konnten laut Mitteilung das Feuer «rasch unter Kontrolle bringen» und löschen. Zur Sicherheit wurde in den Folgestunden eine Brandwache eingerichtet.

Fünf Personen, die sich beim Brandausbruch im Haus aufhielten, konnten sich selbstständig ins Freie retten. Vorsorglich wurden einige von einem Ambulanzteam auf Rauchgasvergiftung untersucht.

Am Gebäude sei erheblicher Sachschaden, entstanden, hiess es weiter. Es sei derzeit unbewohnbar. Die Kantonspolizei Bern, einschliesslich des Dezernats Brände und Explosionen, nahm die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe auf.

