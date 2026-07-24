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Ferienhaus wird im Simmental bei Brand stark beschädigt

Keystone-SDA

Ein Ferienhaus an der Lenk im Simmental BE ist am Freitagmorgen bei einem Brand stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie das Regierungsstatthalteramt Obersimmental-Saanen mitteilte, brannte es auf dem Dach des Ferienhauses, und es entstand durch das Feuer viel Rauch. Die Feuerwehren von Lenk und Saanen löschten den Brand und richteten anschliessend eine Brandwache ein.

Verletzt wurde nach Angaben des Regierungsstatthalteramts niemand. Es hätten sich keine Personen im Haus aufgehalten, hiess es. Eine Ambulanz sei vorsorglich aufgeboten worden.

Das Haus wurde durch den Brand stark beschädigt. Es sei derzeit nicht bewohnbar, teilte das Regierungsstatthalteramt mit.

Die Brandursache stand am Freitagabend noch nicht fest. Die Kantonspolizei Bern habe dazu Ermittlungen aufgenommen, hiess es.

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