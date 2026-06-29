Fernsteuerung der fest installierten Sirenen ist landesweit gestört

Keystone-SDA

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Wegen einer Panne können Polizei-Einsatzzentralen die rund 5500 fest installierten Sirenen in der Schweiz zum Teil seit Tagen nicht mehr ferngesteuert auslösen. Alarmierungen seien aber dennoch möglich, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs).

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(Keystone-SDA) Denn die zuständigen Behörden könnten die Sirenen vor Ort auslösen, schrieb das Babs am Montag. Auch verfüge die Schweiz über rund 2200 mobile Sirenen, die ohne Einschränkung funktionierten. Gleiches gelte für die Alertswiss-App und die Webseite von Alertswiss sowie für verbreitungspflichtige Radiomeldungen.

Die Störung begann vor mehreren Tagen. Sie trat ab Freitagnachmittag bei einzelnen Fernsteuergeräten auf. Seit der Nacht von Sonntag auf Montag waren alle Fernsteuerungen betroffen, wie es in der Mitteilung hiess. Die Geräte konnten sich nicht mehr mit den zentralen Systemkomponenten verbinden.

Der Grund für die Störung war bis Montag nicht bekannt. Bis Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag werde die Kommunikation zu den Sirenen-Fernsteuerung schrittweise wieder hergestellt, schrieb das Babs. Damit sollten die Einsatzzentralen die Sirenen wieder auslösen können.