Festakt zum 550-Jahr-Jubiläum der Schlacht von Murten

Keystone-SDA

Teilen

Am 22. Juni jährt sich die Schlacht von Murten zum 550. Mal. Am Wochenende wird in Murten FR dem prägenden historischen Ereignis mit einem grossen Fest gedacht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zur offiziellen Gedenkfeier mit Gästen aus Politik, Militär und Kirche aus der Schweiz und aus dem Ausland wird am Samstag unter anderem Verteidigungsminister Martin Pfister in Murten erwartet.

Nebst diesen offiziellen Feierlichkeiten verwandelt sich das Zähringerstädtchen Murten in eine Feststadt mit Mittelalterlager samt Markt und verschiedenen Animationen rund um die Altstadt. Am Sonntag und Montag stehen dann das traditionelle historische Schiessen und das Jugendfest Solennität auf dem Programm.

Die Eidgenossenschaft war vor 550 Jahren Schauplatz grosser Schlachten gegen das Herzogtum Burgund mit seinem Herrscher Karl dem Kühnen. Er wollte sein zerstückeltes Reich konsolidieren. Doch die Eidgenossen stellten sich ihm auf dem Gebiet der heutigen Westschweiz erfolgreich in den Weg.