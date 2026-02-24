Festnahme nach Überfall auf Tankstelle in Schänis SG

Keystone-SDA

In Niederurnen GL ist am Montagabend ein 20-jähriger Eritreer festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, zuvor in Schänis einen Tankstellenshop überfallen zu haben.

(Keystone-SDA) Der Täter habe kurz nach 21.30 Uhr den Tankstellenshop betreten, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen bedrohte er den Verkäufer mutmasslich mit einer Faustfeuerwaffe und forderte ihn auf, ihm Geld auszuhändigen.

Im Anschluss floh der Mann samt der Geldkassette in Richtung Bilten GL. In Niederurnen wurde er von einer Patrouille der Glarner Kantonspolizei angehalten und festgenommen. Der 20-jährige Eritreer trug die Geldkassette mit mehreren hundert Franken darin bei sich. Es laufen Ermittlungen unter der Leitung der St. Galler Staatsanwaltschaft.