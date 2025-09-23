The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Festnahmen bei Razzia gegen oppositionelle Stadtverwaltung in Türkei

Keystone-SDA

Die türkische Polizei hat bei Razzien in der Hauptstadt Ankara, die von der Opposition geführt wird, 13 Menschen festgenommen. Ihnen werde Amtsmissbrauch und Manipulation von Ausschreibungen bei Konzerten vorgeworfen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Unter den Festgenommenen seien aktive und ehemalige Mitarbeiter der von der grössten Oppositionspartei CHP geführten Gemeinde sowie Inhaber von Organisationsfirmen.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünden 32 Konzerte zwischen 2021 und 2024. Die Ausgaben der Stadtverwaltung sollen demnach für Verluste für die Öffentlichkeit in Millionenhöhe verantwortlich sein.

Die CHP, der bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr ein Überraschungserfolg gelungen war, steht seit Monaten unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP). Diese weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.

Der CHP-Politiker und Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, wird neben dem abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu als Präsidentschaftskandidat gegen Erdogan bei zukünftigen Wahlen gehandelt. Imamoglu war am 19. März wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen worden und sitzt seitdem ohne Anklage in Untersuchungshaft.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft