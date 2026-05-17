Feuer beschädigt zwei Wohnhäuser in Züberwangen SG

Keystone-SDA

Bei einem Brand in der St. Galler Gemeinde Züberwangen sind am frühen Sonntagmorgen zwei Wohnhäuser beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, ein Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar.

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(Keystone-SDA) Der Brand im Ortsteil Weieren wurde der Notrufzentrale kurz nach 04.45 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Doppeleinfamilienhaus und ein angebauter Schopf bereits in Vollbrand, zudem griffen die Flammen auf ein weiteres Wohnhaus über.

Die rund 60 aufgebotenen Angehörigen der Feuerwehr verhinderten eine weitere Ausbreitung und löschten das offene Feuer. Für die Löscharbeiten musste das Dach des zweiten Hauses geöffnet werden. Der an das Doppeleinfamilienhaus angebaute Schopf stürzte ein.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut der Mitteilung selbstständig in Sicherheit bringen. Das Doppeleinfamilienhaus ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Personen wird eine Ersatzunterkunft gesucht.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.