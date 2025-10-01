Feuer in München – Polizei prüft Zusammenhang mit Oktoberfest
Nach einem Feuer und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest.
(Keystone-SDA) «Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese», teilte die Polizei auf X mit. «Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.»
Bei dem Brand kam nach Angaben der Polizei ein Mensch ums Leben. Man gehe von vorsätzlicher Brandstiftung aus. In dem brennenden Haus seien Sprengfallen gefunden worden. Zur Entschärfung wurden Spezialkräfte hinzugezogen, wie die Polizei auf X mitteilte.