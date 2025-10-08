Feuer in Oberlunkhofen AG zerstört Garage und zwei Autos

Keystone-SDA

In der Doppelgarage eines Zweifamilienhauses in Oberlunkhofen AG ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Garage und zwei darin abgestellte Autos brannten vollständig aus. Der Sachschaden ist gemäss Aargauer Kantonspolizei gross.

(Keystone-SDA) Die Brandursache ist noch unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen Jugendliche in der Garage mit Benzin hantiert haben. Die genauen Umstände müssten aber noch geklärt werden.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr um 20.30 Uhr. Diese löschte den für heftigen Qualm sorgenden Brand rasch. Sie verhinderte damit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Zweifamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein 14-Jähriger zog sich aber leichte Verletzungen an einer Hand zu, wie die Aargauer Kantonspolizei weiter mitteilte. Einsatzkräfte versorgten den Jugendlichen vor Ort medizinisch.