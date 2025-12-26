Feuer zerstört Mehrfamilienhaus in Sarmenstorf AG

Ein Feuer hat am Weihnachtsabend ein Mehrfamilienhaus im aargauischen Sarmenstorf zerstört. Der Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt leichte Verletzungen. Das Gebäude ist nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar.

(Keystone-SDA) Ein Anwohner habe kurz vor 20.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Stefanstag mit. Dies, weil aus dem Dachstock des Hauses dichter Rauch aufgestiegen sei.

Als die Feuerwehr am Brandort eingetroffen sei, sei der Dachstock schon im Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr barg den Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnung. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Die weiteren Bewohner der Liegenschaft hätten das Haus selbst verlassen und sich in Sicherheit bringen können, hiess es. Der Sachschaden sei beträchtlich und das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar. Warum es brannte, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Später am Abend brannte es laut Communiqué im Aargau erneut. Kurz vor 23.00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass in einer Wohnung in Hendschiken ein Weihnachtsbaum in Band geraten sei. Zwar konnten die Bewohner der Wohnung das Feuer löschen. Auch sie müssen jedoch zumindest vorübergehend eine neue Bleibe suchen. Ihre Wohnung sei derzeit unbewohnbar, hiess es.