Feuer zerstört Schopf der Männerbadi in Zug

Keystone-SDA

In einem Schopf der Männerbadi Zug ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber gross.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand ging gegen 03.15 Uhr bei der Einsatzzentrale ein, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug war rasch vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.

Der Brand zerstörte den Schopf und einen Bauwagen der Badi komplett. Ein Getränkeanhänger wurde beschädigt und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch nicht geklärt. Der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.