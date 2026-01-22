Feuerpolizei kontrolliert 70 Cliquenkeller vor der Basler Fasnacht

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS hat Basler Regierung am Donnerstag ein Massnahmenpaket zur Fasnacht vorgestellt. Unter anderem wird die Feuerpolizei eine obligatorische Begehung der Cliquenkeller durchführen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie wird ab dem 2. Februar die 70 Keller mit einer Betriebsbewilligung kontrollieren. In den öffentlich zugänglichen Vereinslokalen wird ein striktes Rauch- und Feuerverbot gelten.

Zudem führt die Gebäudeversicherung am 29. Januar eine Informationsveranstaltung für die Betreiberinnen und Betreiber durch. Unter anderem sollen die Fasnachtscliquen darüber informiert werden, die Fluchtwege freizuhalten.

Vorgesehen sind auch obligatorische Infoplakate, die auf die maximale Personenzahl hinweisen, wie Veronika Röthlisberger, Direktorin der Gebäudeversicherung Basel-Stadt vor den Medien sagte. Auch wird es während der Fasnacht Stichkontrollen geben.