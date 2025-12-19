Feuerwehr hilft verunfallter Fahrerin in Salez SG aus dem Auto

Keystone-SDA

Eine 61-jährige Frau ist am Donnerstag mit ihrem Auto bei Salez in einen Bach geraten. Weil es auf der Seite lag, schaffte es die Fahrerin nicht selbständig aus dem Fahrzeug und war auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr befreite die 61-Jährige via den Kofferraum aus dem Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Weil die Polizeipatrouille die Fahrerin als fahrunfähig einstufte, ordnete sie eine Blut- und Urinprobe an. Zudem musste die Frau den Führerausweis abgeben. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Durch den Unfall lief eine geringe Menge Öl aus dem Auto in den Bach, hiess es im Communiqué weiter. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein.