The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Feuerwehr hilft verunfallter Fahrerin in Salez SG aus dem Auto

Keystone-SDA

Eine 61-jährige Frau ist am Donnerstag mit ihrem Auto bei Salez in einen Bach geraten. Weil es auf der Seite lag, schaffte es die Fahrerin nicht selbständig aus dem Fahrzeug und war auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr befreite die 61-Jährige via den Kofferraum aus dem Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Weil die Polizeipatrouille die Fahrerin als fahrunfähig einstufte, ordnete sie eine Blut- und Urinprobe an. Zudem musste die Frau den Führerausweis abgeben. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Durch den Unfall lief eine geringe Menge Öl aus dem Auto in den Bach, hiess es im Communiqué weiter. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft