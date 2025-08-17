Feuerwehr in Niedersachsen rettet Schleiereule aus Kamin
In Niedersachsen ist eine Schleiereule aus dem Kamin eines Wohnhauses gerettet worden. Die Mieter einer Wohnung entdeckten das Tier am Samstag in einem Schornsteinrohr, als sie Kratzgeräuschen nachgingen, wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag berichtete.
(Keystone-SDA) Da sich die Eule nahe einer Wartungsklappe befand, gelang es den Einsatzkräften, das Tier zu befreien.
Die zwar unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde demnach zum Aufpäppeln in professionelle Hände übergeben und später wieder ausgewildert. Die Schleiereule gilt in Deutschland als streng geschützt.