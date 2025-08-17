The Swiss voice in the world since 1935
Feuerwehr in Niedersachsen rettet Schleiereule aus Kamin

Keystone-SDA

In Niedersachsen ist eine Schleiereule aus dem Kamin eines Wohnhauses gerettet worden. Die Mieter einer Wohnung entdeckten das Tier am Samstag in einem Schornsteinrohr, als sie Kratzgeräuschen nachgingen, wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Da sich die Eule nahe einer Wartungsklappe befand, gelang es den Einsatzkräften, das Tier zu befreien.

Die zwar unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde demnach zum Aufpäppeln in professionelle Hände übergeben und später wieder ausgewildert. Die Schleiereule gilt in Deutschland als streng geschützt.

