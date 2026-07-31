Feuerwehr kann kleineren Waldbrand bei Cheyres löschen

Keystone-SDA

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Im Wald von Cheyres FR ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Wehrdienste konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der Brand dürfte von Menschen ausgelöst worden sein.

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(Keystone-SDA) In der Nähe des Brandherdes fanden die Feuerwehrleute Abfall und einen Kanister mit Benzinresten, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Verantwortlichen konnten noch nicht gefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag kurz nach 14 Uhr zu dem Waldstück aus. Dort standen rund hundert Quadratmeter Vegetation in Flammen. Das entspricht zum Vergleich etwa der Fläche einer Vierzimmerwohnung. Die Feuerwehrleute konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Wie fast überall in der Schweiz, ist es auch im Freiburgischen sehr trocken. Derzeit gilt ein Feuerverbot im Freien, wie die Kantonspolizei in Erinnerung ruft. Das Einhalten der Massnahmen sei entscheidend, um die Bevölkerung und die Natur zu schützen. Ausserdem, so die Polizei, sei das Entsorgen von Abfällen in der Natur illegal.

Wegen des Brandes bestand die Gefahr, dass zwei Bäume auf die Strasse stürzen könnten. Sie mussten deshalb aus Sicherheitsgründen gefällt werden.