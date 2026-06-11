Feuerwehr löscht Auto in Luzerner Einstellhalle

Keystone-SDA

Grossaufgebot in Luzern: Ein brennendes Auto in einer Tiefgarage hat am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Brand war schnell unter Kontrolle, niemand kam zu Schaden.

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(Keystone-SDA) Die Feuerwehr Stadt Luzern wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr alarmiert, wie sie am Abend mitteilte. Grund für den Einsatz war eine Rauchentwicklung aus einer Einstellhalle am Büttenenring.

Die ersten Einsatzkräfte stellten vor Ort ein einzelnes brennendes Fahrzeug fest. Der Brand konnte gemäss der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Eine Ausbreitung des Feuers wurde verhindert. Dazu hätten «eine moderne Bauweise mit Brandabschnittstoren sowie eine vorbildlich aufgeräumte Halle» beigetragen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Ursache für den Brand wird durch die Brandermittlung der Luzerner Polizei untersucht.