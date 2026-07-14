Feuerwehr löscht Brand an Anhänger auf der A2 in Arisdorf BL

Keystone-SDA

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Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Dienstag einen Brand an einem Anhänger auf der Autobahn A2 in Arisdorf BL gelöscht. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Glimmbrand entstand gegen 01.30 Uhr an den Rädern eines Anhängers, der von einem Lieferwagen gezogen wurde, wie es heisst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Kombination bereits auf dem Pannenstreifen gestanden und der Anhänger sei entkoppelt gewesen. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können.

Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Die Brandursache sei noch nicht abschliessend geklärt, es stehe jedoch eine technische Ursache im Vordergrund.

Die A2 musste während des Feuerwehreinsatzes und der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Basel gesperrt werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dies habe zu einem erheblichen Rückstau und grösseren Verkehrsbehinderungen geführt.

Der Verkehr sei später über den Logistikstreifen der Astra-Bridge-Baustelle umgeleitet worden, schreibt die Polizei. Gegen 04.40 Uhr habe der Verkehr wieder vollständig freigegeben werden können.