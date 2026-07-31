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Feuerwehr löscht Flammen in Reiheneinfamilienhaus in Bichwil SG

Keystone-SDA

In Bichwil ist am Freitagnachmittag im Dachgeschoss eines Reiheneinfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr musste einen Teil des Daches öffnen, um den Brand zu löschen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen erhielt die Meldung, dass das Dachgeschoss eines Reiheneinfamilienhauses an der Eggwies brenne, kurz nach 16.45 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung am Freitag schreibt.

Laut Polizei hatten alle anwesenden Personen beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus bereits selbständig verlassen, aber im Dachgeschoss war offenes Feuer sichtbar. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht, heisst es weiter. Um den Brand vollständig zu löschen, musste sie einen Teil des Daches offenlegen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr sowie die Kantonspolizei St. Gallen. Gemäss Mitteilung hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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