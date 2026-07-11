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Feuerwehr löscht in Deitingen SO Stoppelfeldbrand

Keystone-SDA

In Deitingen SO ist am Freitagnachmittag ein Stoppelfeld in Brand geraten. Niemand sei bei dem Feuer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Stoppelfeld im Gebiet «Unterfeld» geriet während landwirtschaftlicher Arbeiten in Brand und breitete sich durch den Wind auf einer Fläche von rund 200 Aren aus. Das entspricht 20’000 Quadratmetern oder etwa drei Fussballfeldern.

Beim Eintreffen der Polizeipatrouille waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Deitingen bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten den Brand löschen.

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