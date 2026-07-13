The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Feuerwehr rettet eine Katze aus brennendem Gebäude in Reinach BL

Keystone-SDA

Ein Einfamilienhaus in Reinach BL ist am Sonntagabend in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rettete eine Katze aus dem brennenden Dachstock, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung ging kurz nach 17.20 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, drang starker Rauch aus dem Dachstock, und Flammen waren sichtbar. Sie konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Beim Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Eine Person wurde vorsorglich auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Die Untersuchung ergab jedoch keine entsprechenden Hinweise. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Polizei klären diese ab, wie es im Communiqué heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft