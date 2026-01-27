The Swiss voice in the world since 1935
Feuerwehr verstärkt Patrouillen während der Fasnacht in Luzern

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen für die Fasnacht 2026. Unter anderem mit mehr Kontrollen in den Lokalen soll die Sicherheit der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler gewährleistet werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Dienstag präsentierten die Stadt Luzern, Feuerwehr, Polizei und die Vertretungen der Fasnachtsorganisationen den Medien ihre Sicherheitsmassnahmen für die Fasnacht 2026.

Das Ziel sei es, die Besucherströme zu steuern und den Zugang für die Rettungs- und Einsatzkräfte im Notfall zu vereinfachen, sagte der Stadtluzerner Sicherheitsmanager Christian Wandeler.

Zu den wichtigsten Massnahmen zählen, auch als Reaktion auf das tragische Unglück in Crans-Montana, verstärkte Kontrollen der Lokale durch die Feuerpolizei. «Wir werden während der Fasnacht die Lokale neu mit drei statt mit einer Patrouille überprüfen», sagte Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Kontrolliert werden unter anderem Dekoration, Fluchtwege und Notausgänge.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

