Feuerwerk sorgt für mehrere Brände in der Ostschweiz

Keystone-SDA

Die Kantonspolizeien Thurgau und St. Gallen sind in der Silvesternacht über 80 Mal ausgerückt. Feuerwerk führte zu mehreren Bränden. Verletzte gab es in den beiden Kantonen keine.

(Keystone-SDA) Es war ein positives Fazit, welches die beiden Kantonspolizeien am Donnerstagmorgen nach der Silvesternacht zogen. Keine Verletzten, keine schweren Straftaten, so die Bilanz.

Die Brände, mutmasslich durch Feuerwerk ausgelöst, konnten allesamt schnell gelöscht werden. Im Gegensatz zu anderen Jahren mussten im Thurgau von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen keine Feuerwehren aufgeboten werden. Einen brennenden Abfalleimer in Amriswil löschten die Polizeibeamten selbst. Die Sachschäden der Brände sind noch nicht beziffert.

Weiter wurden mehrere betrunkene Personen aus dem Verkehr gezogen. In St. Gallen rückte die Polizei zweimal wegen häuslicher Gewalt aus.