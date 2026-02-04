Fifa-Museum in Zürich meldet erneut einen Besucherrekord

Keystone-SDA

277'807 Personen haben im vergangenen Jahr die Ausstellungen und Veranstaltungen im Fifa-Museum in Zürich besucht. Das sind so viele wie noch nie zuvor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit begrüsste das Museum am Standort in der Schweiz bereits zum dritten Mal in Folge über 250’000 Besucherinnen und Besucher, teilte dieses auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

In Zürich präsentierte das Museum neben zahlreichen Pop-up-Ausstellungen, Live-Übertragungen und Events, die Sonderausstellung «Innovation in Action». Diese beleuchtet, wie technologische Entwicklungen den Fussball auf und neben dem Spielfeld unterstützen. Nach dem Start in der Schweiz wird die Ausstellung ab Mai im Science World Vancouver gezeigt.

Auch weltweit verzeichnete das Fifa-Museum 2025 einen Besucherrekord: 430’594 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt kamen zu Ausstellungen in Zürich, Miami, New York, Asunción (Paraguay) und Rabat, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.