Fifa verkauft Final-Rasen für Hunderte Franken

Keystone-SDA

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Fussball-WM Bei dieser WM wird sogar der Final-Rasen verkauft. Schon mehr als eine Woche vor dem Endspiel können Fussball-Fans im Shop des Weltverbands Fifa Teile des Spielfelds erwerben, auf dem am 19. Juli in East Rutherford um den Pokal gespielt wird.

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(Keystone-SDA) Für umgerechnet jeweils rund 360 Franken bietet die Fifa die kleinen Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach der Partie verschickt werden – und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Grossbritannien und Europa.

Die Rasenteile seien dauerhaft konserviert in einem hochwertigen Acrylblock und mit einem USB-Stick mit Echtheitszertifikat kombiniert. Jedes Exemplar würdige «eines der grössten Sportereignisse der Welt», hiess es weiter. Auf der Homepage des Herstellers werden zudem noch weitere Editionen des Souvenirs angeboten – mit zusätzlichen Extras und in der teuersten Kategorie sogar für rund 2300 Franken pro Stück.