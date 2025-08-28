Film über jungen Sylvester Stallone – Darsteller gefunden

Hollywood hat nach langer Suche einen jungen "Rocky"-Darsteller gefunden. Anthony Ippolito, der in der Miniserie "The Offer" (2022) den jungen Al Pacino mimte, soll nun einen weiteren Italo-Amerikaner darstellen: den jungen Sylvester Stallone. Das Studio Amazon MGM gab die Hauptbesetzung für das Filmprojekt "I Play Rocky" mit dem 26-jährigen Schauspieler bekannt.

(Keystone-SDA) Der neu angekündigte Film «I Play Rocky» ist nicht etwa eine Fortsetzung der legendären Filmreihe um den Boxer Rocky Balboa. Vielmehr will US-Regisseur Peter Farrelly (68, «Green Book – Eine besondere Freundschaft») die Geschichte von Sylvester Stallone erzählen, der sich in Hollywood mühsam durchboxen musste, ehe er 1976 mit «Rocky» quasi über Nacht berühmt wurde. Der im US-Bundesstaat New York geborene Ippolito hat den passenden Italo-Look und Ähnlichkeit mit Stallone.

Stallones Werdegang

Mit kleinen Auftritten hatte sich der in New York geborene Sohn eines italienischen Einwanderers Anfang der 1970er-Jahre zunächst durchgeschlagen. Von der schleppenden Schauspielkarriere gefrustet, schrieb Stallone das Drehbuch für den Boxer-Film «Rocky» – und damit sich selbst die Rolle des fiktiven Boxers Rocky Balboa auf den Leib. Ein Hollywood-Studio wollte das Skript kaufen, aber keiner wollte den jungen Mann mit einer leichten Gesichtslähmung und Sprachstörung als Darsteller. Stallone schlug das lukrative Angebot für das Drehbuch aus, kratzte mühsam sein eigenes Geld zusammen und gab sich selbst die Hauptrolle.

«Rocky» als Oscar-Sensation

«Rocky» avancierte 1977 mit zehn Nominierungen zur Oscar-Sensation. Das Box-Drama holte die Auszeichnungen als bester Film sowie für Regie und Schnitt. Stallone selbst, der für das Originaldrehbuch und als Hauptdarsteller nominiert war, ging leer aus, doch der weltweite Kassenschlager machte ihn auf einen Schlag bekannt. Auch Farrelly hat Oscar-Erfahrung. Sein Film «Green Book» um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem schwarzen Musiker und seinem weissen Chauffeur in den USA der 60er-Jahre gewann 2019 drei Trophäen, darunter den Hauptpreis als bester Film.