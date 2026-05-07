Filmproduzent Glen Basner erhält Game Changer Award

Keystone-SDA

Das Zurich Film Festival (ZFF) wird im September Glen Basner mit dem Game Changer Award würdigen. Der Produzent und CEO des US-amerikanischen Unternehmens FilmNation Entertainment gilt als "einer der führenden Sales-Agents weltweit".

2 Minuten

(Keystone-SDA) Basner erhält den Preis für «seine herausragenden Leistungen, seinen exzellenten filmischen Geschmack und seinen bedeutenden Beitrag zur Filmindustrie», wie das ZFF in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Die von ihm gegründete Unterhaltungsfirma FilmNation Entertainment produziert, finanziert und vertreibt Filme, Serien, Theaterproduktionen und Podcasts. Zu den Produktionen zählen bekannte, oscarprämierte Filme wie Sean Bakers Drama «Anora» (2024) oder Edward Bergers Vatikan-Thriller «Conclave» (2024). Beide Filme wurden auch am ZFF gezeigt.

Der Game Changer Award gehe an Persönlichkeiten aus der Filmbranche, die diese prägen und voranbringen und «mit visionärer Führung den Wandel im Entertainment-Geschäft» gestalten, heisst es in der Mitteilung. Basners Engagement für qualitativ hochwertiges Filmemachen gehe einher mit einem starken Glauben an das Kinoerlebnis und dem Anspruch, Regisseurinnen und Regisseure zu schützen und zu stärken, lässt sich ZFF-CEO Christian Jungen in der Mitteilung zitieren.

Die 22. Ausgabe des Zurich Film Festival findet vom 24. September bis zum 4. Oktober statt. Glen Basner wird den Game Changer Award am Zurich Summit entgegennehmen, der vom 25. bis 27. September stattfindet.