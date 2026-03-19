Finale im Høiby-Prozess: Das fordern die Verteidiger

Keystone-SDA

Der Gerichtssaal 250 in Oslo ist zum Endspurt des Vergewaltigungs-Prozesses gegen Marius Borg Høiby bis auf den letzten Platz gefüllt.

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(Keystone-SDA) Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin trägt laut der Zeitung «Verdens Gang» ein schwarzes Hemd und sitzt, wie so oft in den vergangenen Wochen, über den Tisch gelehnt und zeichnet, während seine Verteidiger das Wort haben.

Die fordern am letzten Prozesstag einen Freispruch von den schwersten aller Vorwürfe: den Vergewaltigungs-Anklagen. «Es gibt keine Beweise, die dafür sprechen, dass Marius für die Vergewaltigungen verurteilt werden kann», sagt Verteidiger Petar Sekulic. «In keinem der vier Fälle.»

Verteidiger plädieren auf eineinhalb Jahre Haft

Eineinhalb Jahre Haft – das sei das richtige Strafmass für die Taten, die Marius Borg Høiby verübt und gestanden habe, meinen Sekulic und seine Kollegin Ellen Holager Andenæs. Dabei geht es etwa um Gewalt in der Beziehung zu einer Ex-Freundin, die norwegische Medien nach dem Osloer Stadtteil Frogner «Frogner-Frau» nennen, Verstösse gegen ein Kontaktverbot zu der Frau, verschiedene Verkehrsdelikte sowie den Transport von 3,5 Kilo Marihuana.

Am Tag zuvor hatte die Staatsanwaltschaft dagegen mehr als sieben Jahre Haft verlangt. Vier Frauen soll Høiby nach norwegischem Recht vergewaltigt haben, während die mutmasslichen Opfer schliefen – doch die Verteidiger sehen das nicht als erwiesen an. Videos, die der Angeklagte selbst während der mutmasslichen Taten gemacht haben soll, seien keine eindeutigen Beweise – und ohne diese stehe Høibys Wort gegen das der Frauen, so Sekulic.

Høibys Verteidiger: Hat ein mutmassliches Opfer gelogen?

Sekulic sät Zweifel an der Glaubwürdigkeit vor allem eines der mutmasslichen Opfer. «Ich glaube, dass sie einen lockeren Umgang mit der Wahrheit und Fakten hat – und dass sie während der sexuellen Handlungen höchstwahrscheinlich wach war», sagt der Verteidiger laut «Verdens Gang». Die Frau hatte Medien zufolge ausgesagt, einen Blackout gehabt zu haben, und nahegelegt, dass ihr jemand Drogen verabreicht habe.

In anderen Fällen argumentiert Sekulic laut der Zeitung damit, dass die betroffenen Frauen kurz vor den vorgeworfenen Taten bereits mehrfach einvernehmlichen Sex mit Høiby gehabt hätten. Sie hätten mit ihm geflirtet, sich von seinem Promi-Status angezogen gefühlt und sich freiwillig auf One-Night-Stands mit ihm eingelassen. Mehrere der Frauen hätten die anschliessenden Vorfälle zunächst nicht als Übergriffe betrachtet.

Auch hier lasse sich nicht eindeutig klären, ob sie wirklich geschlafen hätten, sagt Sekulic demnach. «Alle Vorfälle haben nach einer höchst freiwilligen Aktivität zwischen beiden Seiten stattgefunden», sagt Verteidigerin Andenæs. Das Gericht müsse das berücksichtigen.

Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft sieht die Vergewaltigungen dagegen als bewiesen an. Sie hält Mette-Marits Sohn in 39 von 40 Anklagepunkten für schuldig und fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft für Høiby.

Die Zeit, die er schon in Untersuchungshaft verbracht hat – rund zwei Monate -, soll von der Haftstrafe abgezogen werden. Darin sind sich Staatsanwälte und Verteidiger einig.

Høiby war kurz vor dem Prozess Anfang Februar erneut festgenommen worden. Er soll gegen ein Kontaktverbot gegenüber der «Frogner-Frau» verstossen haben. Nach einem Vorfall in deren Wohnung hatte die Polizei die Ermittlungen gegen Høiby im August 2024 aufgenommen.

In ihrem Plädoyer verlangt die Anklage auch für die Zeit nach dem Urteil ein Kontaktverbot: Geht es nach ihr, soll sich Høiby zwei Jahre lang von der Frau fernhalten. Die beiden hatten sich in den Monaten vor dem Prozessbeginn noch regelmässig gesehen.

Prozess habe Høiby belastet – auch «weil er seine Familie so liebt»

Die vergangenen Verhandlungswochen seien eine grosse Belastung für seinen Mandanten gewesen, sagt Høibys Verteidiger Sekulic laut «Verdens Gang» am Donnerstag vor Gericht – auch, «weil er seine Familie so sehr liebt und es ihn wirklich quält, was sie in dieser Angelegenheit durchmachen musste».

Weder Høibys Mutter Mette-Marit noch sein Stiefvater, Kronprinz Haakon, haben dem Prozess beigewohnt. Fotografen lichteten die beiden aber bei einem Besuch des 29-Jährigen im Gefängnis ab.

Erneut klagt die Verteidigung angesichts der riesigen Aufmerksamkeit für den Fall die Medien an. Die Staatsanwaltschaft meint nicht, dass sich der Presserummel um Mette-Marits Sohn strafmildernd auswirken sollte: Es gebe keinen Rabatt abhängig vom Berühmtheitsstatus des Angeklagten, hiess es am Mittwoch.

Und: Die Frauen hätten schliesslich ebenfalls unter dem grossen öffentlichen Interesse gelitten. Deren Anwälte fordern Entschädigungen in Höhe von insgesamt 1,95 Millionen norwegischen Kronen (rund 160.000 Franken).

Marius Borg Høiby hat die Medien während des Prozesses immer wieder schwer beschuldigt. Unter Tränen sprach der 29-Jährige über den grossen Druck, der seit seiner Kindheit auf ihm gelastet habe. Die Presse habe ihn überallhin verfolgt – jetzt kenne sie die intimsten Details aus seinem Privatleben.

Tatsächlich wurden in den vergangenen knapp sieben Wochen mehr als 800 Seiten SMS vorgelesen, Google-Suchen und Sexualvorlieben des Norwegers diskutiert. Die Staatsanwaltschaft hatte von vornherein klargestellt: Das müsse Høiby angesichts der Vorwürfe gegen ihn ertragen.

Høiby und seine Erinnerungslücken

Würgen, Schläge, Drohungen: 20 der 40 Angeklagepunkte gegen Høiby beziehen sich auf seine Beziehung zu der «Frogner-Frau», mit der er seit Herbst 2023 zusammen war. Einige davon gibt der Norweger zu. Auch Fälle häuslicher Gewalt gegen eine weitere Ex-Freundin werden ihm vorgeworfen.

In Bezug auf diese Anschuldigungen fordert die Verteidigung laut «Verdens Gang» einen Freispruch. Sollte er aber dafür verurteilt werden, sagt Anwältin Andenæs, sollte die Gesamtstrafe nach ihrer Einschätzung zwei Jahre betragen. «Falls er für alle Anklagepunkte verurteilt werden sollte, wären fünf bis sechs Jahre das richtige Mass», so die Verteidigerin.

In vielen Fällen hat Høiby während des Prozesses angegeben, sich nicht richtig erinnern zu können. «Damit setzt er sich fast jedem Angriff schutzlos aus», sagt Verteidiger Sekulic, warnt aber: «Man muss, wenn er sich nicht erinnert, nicht automatisch der Aussage der Geschädigten Glauben schenken».

Laut Staatsanwaltschaft zeichnen Høibys Aussagen ein Bild von einem Mann, der Frauen wenig respektiere und «sich nimmt, was er will». «Was als schlechtes Benehmen oder schlechte Moral bezeichnet werden kann, aber nach dem Strafgesetzbuch in keiner Weise strafbar ist, muss man ausser Acht lassen», argumentiert Sekulic dagegen laut «Verdens Gang». «Das ist irrelevant.»

Mit dem Plädoyer der Verteidigung steht der Mammut-Prozess nun vor dem Abschluss. Das letzte Wort haben die Richter. Auf deren Urteil muss Høiby aber – so hiess es zuletzt vom Gericht – noch einige Monate warten. Zunächst geht es für Haakons royalen Ziehsohn also zurück in die Untersuchungshaft.