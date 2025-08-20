The Swiss voice in the world since 1935
Finanzdirektor von Emmen LU tritt per 31. Januar 2026 zurück

Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte) tritt per 31. Januar 2026 aus dem Emmer Gemeinderat zurück. Tags darauf übernimmt er die Geschäftsführung der Gemeinde Ruswil LU, wie die Emmer Präsidialdirektion am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schnellmann leitet seit dem 1. November 2018 die Direktion Finanzen, Immobilien und Sport. Derzeit ist er zudem der Vizepräsident der Gemeinde. Zuvor war er zwei Jahre Mitglied des Emmer Einwohnerrats.

