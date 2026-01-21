Finanzkontrolle rügt Umgang mit Kredit für Kampfjet-Infrastrukturen

Keystone-SDA

Die Infrastrukturen für die neuen Kampfjets in der Schweiz kosten mehr als das Parlament bisher bewilligt hat. Die Finanzkontrolle kritisiert den Umgang mit dem Kostendach und zusätzlichen Kosten. Das VBS will künftig klarer kommunizieren.

(Keystone-SDA) Für die neuen F-35-Kampfjets müssen auf drei Militärflugplätzen neue Hangars gebaut werden. Ebenfalls nötig sind Räume für Simulatoren und IT-Infrastruktur. Dass die Kosten für diese Anpassungen höher sind als zunächst angenommen, ist bekannt.

2018 sei dafür ein Kostendach von 120 Millionen Franken gelegt worden, schrieb die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) am Mittwoch, und zwar vor dem Entscheid für den US-Kampfjet F-35. 2022 bewilligte das Parlament die 120 Millionen Franken.

Beim Kreditantrag lagen die konkreten Bauanforderungen laut EFK nicht vor. Mittlerweile beliefen sich die Kosten auf rund 200 Millionen Franken. Das VBS entgegnet, dass der bewilligte Kredit sich auf Vorprojekte abgestützt habe. Erst mit dem Entscheid für den F-35 seien die Anforderungen an die Bauten klar geworden.

Der Bund will künftig klarer kommunizieren. Mit der nächsten Armeebotschaft soll ein Nachtragskredit beantragt werden.