Finanzkontrolle rügt Umgang mit Walliser Altlast-Deponie

Keystone-SDA

Kein Gesamtsanierungsprojekt und keine Gesamtübersicht über das Grossvorhaben: Die Finanzkontrolle rügt den Umgang beim Bund mit der Sanierung der ehemaligen Deponie Gamsenried im Wallis. Weder Etappen noch Fristen noch die Kosten seien bekannt.

(Keystone-SDA) Der Kanton Wallis ist laut dem Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vom Montag für das Sanierungprojekt verantwortlich. Den Grossteil der Kosten soll demnach die Lonza tragen, die die Deponie jahrzehntelang genutzt hat.

Die EFK sieht Risiken für die Umwelt und die Reputation des Bundes. Sie empfiehlt dem Uvek eine umfassende Risikoanalyse, unter Berücksichtigung des A9-Projekts und der Rhonekorrektion. Es brauche ein Aufsichtskonzept mit klaren Verantwortlichkeiten.

Es gehe um die Interessen des Bundes und darum, dessen finanzielle Beteiligung auf ein Minimum zu begrenzen, so die EFK. Das Uvek ist laut Stellungnahme bereit, das Projekt enger zu begleiten. Da die Verursacher der Altlast bekannt seien, könnten Abgeltungen aus dem Altlasten-Fonds zurzeit ausgeschlossen werden.