Finanzkontrolle sieht Hürden bei IT-Trennung der Armee

Keystone-SDA

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Die Eidgenössische Finanzkontrolle hat das Projekt zur Trennung der zivilen und militärischen Informatik der Armee geprüft. Sie anerkennt die geschaffenen Grundlagen, sieht aber bei der Umsetzung erhebliche Herausforderungen und Risiken.

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(Keystone-SDA) Das Projekt soll die organisatorischen und prozessualen Voraussetzungen für die Trennung der Systeme schaffen, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht mitteilte. Eine Aussage zu den Erfolgsaussichten sei aber nur unter Vorbehalt möglich.

Die EFK kritisierte, dass der Nutzen und die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens zu ungenau formuliert seien. Es fehlten Instrumente, um Effizienzgewinne zu messen. Zudem bemängelten die Prüfer eine unvollständige Gesamtplanung und fehlende finanzielle Anreize, um veraltete Systeme ausser Dienst zu stellen.

Als Risiko wertet die EFK anstehende personelle Wechsel. Der Chef der Armee, der als Auftraggeber des Projekts fungierte, sei per Ende 2025 zurückgetreten. Es sei wichtig, dass diese Rolle weiterhin kompetent besetzt werde.

Das Verteidigungsdepartement (VBS) hatte die Trennung 2016 nach einem Cyberangriff auf den Rüstungskonzern Ruag initiiert. Bisher flossen für verschiedene Vorhaben 116 Millionen Franken. Für die eigentliche Umsetzung ab Mitte 2026 im Folgeprojekt «iTask-U» rechnet die Armee mit weiteren Kosten von rund 100 Millionen Franken.

Die Armee teilte mit, sie akzeptiere alle Empfehlungen und setze diese um. Die Entflechtung entwickle sich planmässig und der Finanzrahmen werde eingehalten, sagte Daniel Keller, Chef Armeestab. Robert Scheidegger, stellvertretender Generalsekretär im VBS, verglich das Vorhaben mit einem Radwechsel an einem fahrenden Auto.