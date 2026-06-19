Finma prüft Sponsor des FC Biel auf Marktmanipulation

Keystone-SDA

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Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat eine Voruntersuchung gegen einen Hauptsponsor des FC Biel eingeleitet. Gegen die Investmentfirma Haute Capital Partners SA besteht der Verdacht der Marktmanipulation, wie aus dem Revisionsbericht des Unternehmens hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Dem Auditor zufolge könnte dieser Umstand «erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit aufkommen lassen». Der Aktienkurs des an der Berner Börse kotierten Unternehmens war zuvor stark gefallen.

Der Verwaltungsrat von Haute Capital zeigte sich zuversichtlich, dass die Voruntersuchung kein Fehlverhalten aufdecken werde. Geschäftsführer Thibault Bürki sprach auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von «Informationsanfragen der zuständigen Behörden im Rahmen ihrer üblichen Aufsichtstätigkeit».

Der FC Biel befürchtet laut seinem Verwaltungsratspräsidenten Nik Liechti – selber Aktionär von Haute Capital – keine Konsequenzen. Das Sponsoring werde auch in der kommenden Saison fortgeführt.