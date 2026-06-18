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Firma von Österreichs Ex-Kanzler mit 3 Milliarden Dollar bewertet

Keystone-SDA

Knapp fünf Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik treibt Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz seine Karriere als Unternehmer voran.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Cybersecurity-Firma Dream, an der Kurz mit 15 Prozent beteiligt ist, hat nach eigenen Angaben eine weitere Finanzierungsrunde über 260 Millionen Dollar abgeschlossen.

Damit steige die Unternehmensbewertung dreieinhalb Jahre nach der Gründung auf 3 Milliarden US-Dollar, teilte das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen mit. «Wir sind noch ein junges Unternehmen, aber wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen», sagte der 39-jährige Kurz.

Dream sieht sich als ein führender KI-Anbieter für Staaten und kritische Infrastruktur. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 350 Mitarbeiter in Wien, Abu Dhabi und Tel Aviv. Die Zahl der Beschäftigten hat sich den Angaben zufolge binnen eines Jahres fast verdoppelt.

Kurz war angesichts von Korruptions-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 2021 als österreichischer Bundeskanzler urückgetreten. Er bestreitet die Vorwürfe. Wenig später trat er auch als Vorsitzender der Österreichischen Volkspartie (ÖVP) ab und verabschiedete sich ganz aus der Politik. Ihm werden immer wieder Ambitionen nachgesagt, in die Politik zurückkehren zu wollen.

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