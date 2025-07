Firmengebäude in Breitenbach SO nach Explosionen einsturzgefährdet

Keystone-SDA

Ein Firmengebäude in Breitenbach SO ist einsturzgefährdet, nachdem am Samstagmorgen zahlreiche gelagerte Feuerwerkskörper explodiert sind. Das Gelände wurde bis auf Weiteres abgesperrt.

(Keystone-SDA) Nach wie vor knalle es hin und wieder, sagte Chantal Wälchli, Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn, gegen Mittag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr mehr. Der Rauch sei nicht gefährlicher als an einem 1. August.

Die Explosionen hatten kurz nach 7.30 Uhr begonnen. Die Polizei hatte die Bevölkerung daraufhin aufgerufen, vorsorglich die Fenster und Türen zu schliessen und in den Häusern zu bleiben. Grosse Rauchsäulen stiegen auf.

Die Feuerwerkskörper befanden sich in einer Lagerhalle in dem Gebäude. Die Feuerwehren von Breitenbach und Büsserach rückten an die Passwangstrasse aus. Am Mittag waren die Lösch- und Aufräumarbeiten noch im Gang, wie die Polizeisprecherin sagte.

Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Ein Feuerwehrmann sei vor Ort durch die Ambulanz kontrolliert worden, sagte Wälchli. Er sei unverletzt.