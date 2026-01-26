Fische sterben in Bach in Schönholzerswilen TG wegen Gülle

Keystone-SDA

Wegen ausgelaufener Gülle ist es in einem Bach in Schönholzerswilen am Samstag zu einem Fischsterben gekommen. Wie viele Tiere starben, ist gemäss der Kantonspolizei noch unklar.

(Keystone-SDA) Ausgebrachte Gülle ist gemäss ersten Erkenntnissen während mehrerer Stunden von einem Feld in eine Sickerleitung und weiter in einen angrenzenden Bach gelaufen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung schrieb. Das Gewässer wurde auf mehreren hundert Metern verschmutzt und die Fische starben.

Die Feuerwehren Sulgen und Schönholzerswilen spülten den Bach mit Frischwasser.