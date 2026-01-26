The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Fische sterben in Bach in Schönholzerswilen TG wegen Gülle

Keystone-SDA

Wegen ausgelaufener Gülle ist es in einem Bach in Schönholzerswilen am Samstag zu einem Fischsterben gekommen. Wie viele Tiere starben, ist gemäss der Kantonspolizei noch unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ausgebrachte Gülle ist gemäss ersten Erkenntnissen während mehrerer Stunden von einem Feld in eine Sickerleitung und weiter in einen angrenzenden Bach gelaufen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung schrieb. Das Gewässer wurde auf mehreren hundert Metern verschmutzt und die Fische starben.

Die Feuerwehren Sulgen und Schönholzerswilen spülten den Bach mit Frischwasser.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft