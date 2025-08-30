The Swiss voice in the world since 1935
Fischereiverband fordert mehr Respekt für die Natur

Keystone-SDA

Anlässlich des Tags der Fische hat der Schweizerische Fischereiverband am Samstag zu mehr Respekt für die Natur aufgerufen. Wasser sei ein unverzichtbares Lebenselixier, für die Menschen, die Wirtschaft, die Energie aber auch für die Natur.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um die Biodiversität in der Schweiz im und am Wasser sei es sehr schlecht bestellt, schrieb der Fischereiverband in einer Mitteilung. Bereits heute seien zwei Drittel der einheimischen Fischarten ausgestorben oder existenziell gefährdet.

Der diesjährige Tag der Fische stehe deshalb unter dem Motto «Wasser ist Leben». Denn die Bedeutung von «lebenswerten» Gewässern gehe in der öffentlichen Wahrnehmung oft unter.

