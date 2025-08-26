The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fischotterbabys tappen im Engadin in Fotofalle

Keystone-SDA

Die Wildhut des Kantons Graubünden hat mit einer Fotofalle in La Punt Chamues-ch GR Nachwuchs der Engadiner Fischotter nachweisen können. Es sind eins bis zwei Babys.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Reproduktionsnachweis konnte Ende August erbracht werden, wie das kantonale Amts für Jagd und Fischerei GR am Montag auf ihrer Webseite schrieb.

Es sei bereits das sechste Mal, dass sich Fischotter im Engadin erfolgreich fortgepflanzt hätten. Insgesamt handelt es sich um den siebten Nachweis im ganzen Kanton.

Im Februar dieses Jahres waren in der Surselva ein Fischotter mit zwei Jungtieren vor der Wildtierkamera der Wildhut umhergetappt. Es war der erste Beweis, dass die Fischotter auch ausserhalb des Engadins aktiv sind.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft