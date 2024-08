Flüge aus Zürich heben in den Sommerferien weniger pünktlich ab

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Ferienreisenden haben am Flughafen Zürich in den Sommerferien mehr Geduld gebraucht als noch im Vorjahr. So hat sich die Pünktlichkeit bei den Abflügen etwas verschlechtert.

Weniger Verspätungen gab es dafür bei den Landungen, allerdings war die Anzahl der Nachtflüge höher als im Vorjahr. Im Zeitraum von Anfang Juli bis zum 18. August stieg die Verspätungsrate am Flughafen Zürich bei den Abflügen auf 58 Prozent von 56 Prozent in der Vorjahresperiode an, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

In Zahlen ausgedrückt hatten damit 9673 von insgesamt 16’626 Abflügen eine Verspätung von mehr als 15 Minuten. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass diese Verspätungen manchmal während des Flugs zumindest teilweise aufgeholt werden können.

Etwas verbessert hat sich während der Sommerferien am Flughafen Zürich dagegen die Pünktlichkeit bei den Landungen. So ging die Verspätungsrate im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 41 Prozent zurück und 9792 Flüge der insgesamt 16’578 landeten pünktlich.

Mehr Nachtflüge

Insgesamt sei die Zahl der Verspätungen in den hochfrequentierten Sommermonaten etwas gestiegen, schrieb auch der Flughafen Zürich in einer Medienmitteilung vom Montag. So habe die Pünktlichkeit wegen der einschneidenden Regulierungen der europäischen Flugsicherungen, der vielen Gewitter sowie der angespannten geopolitischen Lage in Osteuropa und in Nahost gegenüber den Vormonaten etwas abgenommen.

Relativ deutliche Verschlechterungen gab es laut der Auswertung vor allem in der Nacht. So landeten rund 3 Prozent der Flugzeuge nach 23 Uhr und 2,1 Prozent hoben nach diesem Zeitpunkt ab. Damit erhöhte sich die Zahl der Flüge während der Sommerferien ausserhalb der vorgesehenen Zeiten um 134 auf 844.

Zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens dürfen keine Flüge geplant werden, allerdings darf der Flughafen gemäss Reglement auch die halbe Stunde von 23.00 bis 23.30 Uhr für den Abbau von Verspätungen nutzen.