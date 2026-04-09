Fluchtfahrt mit geklauten Bündner Autoschildern führt ins Baselbiet

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Autofahrer auf Kokain und mit gestohlenen Bündner Kontrollschildern ist vor mehreren Polizeipatrouillen quer durch die Schweiz bis nach Eptingen BL geflüchtet. Die Verfolgungsfahrt endete dort am Mittwochmorgen, als er in ein Geländer prallte und gefasst wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer wurde bei diesem Selbstunfall nicht verletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilte. Sie nahm den 24-Jährigen fest und die Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt.

Patrouillen der Polizeikorps Aargau, Solothurn und Luzern verfolgten den jungen Mercedes-Fahrer auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel. Beim Belchentunnel verliess er die A2 bei der Ausfahrt Eptingen BL und wollte in Richtung Diegten BL fahren, wie es im Communiqué heisst.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte kurz vor 07.00 Uhr in ein Stahlgeländer. Anschliessend flüchtete er zu Fuss weiter. Die Polizei hielt ihn auf einer Wiese an. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Zudem stellte die Polizei fest, dass die Kontrollschilder aus dem Kanton Graubünden stammen und mutmasslich gestohlen wurden, wie es weiter heisst.