Flughafen Zürich befördert im September mehr Passagiere

Keystone-SDA

Im September sind erneut mehr Menschen über den Flughafen Zürich gereist als noch vor einem Jahr. Damit bleibt der Flughafen 2025 auf Rekordkurs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt reisten im Berichtsmonat 3,05 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie dieser am Montagabend mitteilte. Das waren 3,4 Prozent mehr als im September vor einem Jahr.

Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu.

Das Plus bei den Reisenden war vor allem auf lokale Fluggäste zurückzuführen. Ihre Zahl legte um 4,8 Prozent zu, während die Zahl der Umsteigepassagiere minimal um 0,1 Prozent zurückging.

Der Kommerzumsatz lag im September bei 56,7 Millionen Franken. Das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent.