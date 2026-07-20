The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Flughafen Zürich muss Passagiere aus Skymetro evakuieren

Keystone-SDA

Am Flughafen Zürich ist am Montagmorgen die Skymetro wegen eines technischen Problems im Tunnel stehen geblieben. Einsatzkräfte evakuierten rund 50 Passagiere.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die vollautomatische Metro, die das Flughafen Hauptgebäude mit dem Terminal E verbindet, blieb auf der 1,1 Kilometer langen Strecke stehen. Der Flughafen bestätigte am Montag eine entsprechende Meldung von 20 Minuten. Ein kurzer Stromunterbruch sei der Grund dafür gewesen, teilte er auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Rund 30 Minuten sassen die Passagiere im Zug fest. Anschliessend wurden sie über den dafür vorgesehenen Evakuationssteg aus der Skymetro begleitet. Bei den Passagieren handelte es sich ausschliesslich um Lokalpassagiere ohne Weiterflug. Transitpassagiere seien nicht betroffen gewesen.

Die Skymetro war rund eine Stunde später wieder vollständig in Betrieb. Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft