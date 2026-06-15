Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in Betrieb

Keystone-SDA

Der vom Flughafen Zürich entwickelte Noida Airport bei Delhi ist in Betrieb. Der Start erfolgt trotz schwieriger Bedingungen im internationalen Luftverkehr.

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(Keystone-SDA) Der vom Flughafen Zürich entwickelte Noida International Airport in der Grossregion Dehli hat heute den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Mit dem ersten Linienflug von Indigo aus Lucknow sei der reguläre Passagierbetrieb gestartet worden, teilte die Gesellschaft am Montag mit. In den kommenden Monaten soll der Flugbetrieb mit weiteren Airlines schrittweise ausgebaut werden.

Der Hochlauf erfolge allerdings in einem anspruchsvollen Umfeld, heisst es weiter. So würden seit März 2026 der Nahost-Konflikt, Luftraumsperrungen, gestiegene Treibstoffkosten und Kapazitätsanpassungen den globalen Luftverkehr belasten. Dies wirke sich auch auf die Einführung neuer Strecken und Frequenzen am Standort Noida aus.

Der Flughafen Zürich hält dennoch an seiner positiven Einschätzung des indischen Luftverkehrsmarktes fest, und auch die im März kommunizierte Finanzprognose für den Konzern bleibt unverändert. Weitere Informationen zum Anlauf des Betriebs und ein detaillierterer Ausblick zu Noida sollen mit den Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht werden.