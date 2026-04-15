Flughafen Zürich startet Bau von neuem Privatflug-Terminal

Keystone-SDA

Der Flughafen Zürich hat mit dem Bau des neuen Terminals für Privat- und Businessflugzeuge begonnen. Das Projekt im Westen des Flughafens umfasst ein Terminal mit Hangar, Vorfeld und Parkplätzen. Kosten wird der Bau rund 100 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Die neue Infrastruktur soll die bestehende Infrastruktur im Osten des Flughafens ersetzen, wie der Flughafen Zürich am Mittwoch mitteilte. In Betrieb genommen werden soll der Bau im Frühjahr 2028.

In den letzten Jahren habe sich gezeigt, dass der Flughafen mehr Platz für den privaten und gewerblichen Flugverkehr brauche. Der neue Bau sei auf die Bedürfnisse der zivilen Luftfahrt zugeschnitten.

Das Projekt bietet auch Hangarflächen für grössere Flugzeugtypen. Insgesamt umfasse die geplante Infrastruktur rund 16,8 Hektaren. Darauf sollen auch ein grosszügiges und einfach erreichbares Gebäude für Passagiere sowie Büros für Mitarbeitende entstehen. Die Nähe zum Heliport ermögliche zudem kürzere Umsteigezeiten.