Flughafen Zürich verbucht im Juli Passagierrekorde

Keystone-SDA

Im Juli sind so viele Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, wie noch nie in der Geschichte zuvor. Der Steigflug der vergangenen Monate setzt sich damit fort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret reisten im Juli 3,26 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz. Dies entspricht einem Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Zahl der Reisenden erreichte damit im Juli einen neuen Monatsrekord, wie es in einer Mitteilung des Flughafens vom Mittwoch heisst. Seit Jahresanfang ist die Zahl der Passagiere zudem in jedem Monat gestiegen.

Der Monat Juli ist wegen der Sommerferien traditionell einer der verkehrsreichsten Monate des Jahres. Das grösste Passagieraufkommen an einem einzelnen Tag verbuchte der Flughafen am 28. Juli mit 115’547 Personen, was damit auch der verkehrsreichste Tag der Flughafengeschichte war. Der bisherige Rekordwert stammte aus dem Jahr 2019 noch vor der Corona-Krise und war um rund 500 Passagiere tiefer, wie es weiter hiess.

Ein klares Plus gab es vor allem bei den lokalen Fluggästen. Deren Zahl stieg im Juli um satte 6,2 Prozent. Dahinter blieb das Wachstum bei den Umsteigepassagieren mit lediglich 1,5 Prozent etwas zurück.

