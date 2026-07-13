Flughafen Zürich verzeichnet etwas weniger Passagiere im Juni

Keystone-SDA

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Das Geschäft des Flughafens Zürich hat im Juni nicht weiter zugelegt. Das Passagieraufkommen ist minimal zurückgegangen und die kommerziellen Aktivitäten blieben stabil.

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(Keystone-SDA) Im Juni wurden 2,92 Millionen Passagiere abgefertigt, wie es am Montag hiess. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Mit ein Grund sei, dass Pfingsten dieses Jahr nicht im Juni lag.

Die Zahl der Lokalpassagiere sank um 3,9 Prozent, während jene der Umsteigepassagiere um 9,8 Prozent stieg. Der Transferanteil stieg auf 29,1 Prozent von 26,4 Prozent im vergangenen Juni.

Sinkender Anteil aus Nahost

Dabei stieg die Zahl der Passagiere aus Europa leicht (+0,7 Prozent). Interkontinental wurde dagegen ein Rückgang um 3,7 Prozent verzeichnet. Unter den interkontinentalen Regionen sank der Anteil des Nahen Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten, und zwar um 1,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg derweil um 2,3 Prozent auf 24’757 Starts und Landungen. Die Auslastung der Flugzeuge sank jedoch um 2,5 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent und die Zahl der Passagiere pro Flug um 3,3 Prozent auf 134,5.

Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten erreichte indes 57,0 Millionen Franken, was laut dem Flughafen auf demselben Niveau des Vorjahres war. Airside, also im Bereich nach der Sicherheitskontrolle, legten die Erlöse um 4,8 Prozent zu. Auf der Landseite nahmen sie hingegen um 7,4 Prozent ab.