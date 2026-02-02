Flughafen Zürich verzeichnet im Januar mehr Verkehr

Keystone-SDA

Am Flughafen Zürich sind im Januar 2026 mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im gleichen Monat des Vorjahres. Besonders rund um das World Economic Forum (WEF) in Davos herrschte reger Betrieb.

(Keystone-SDA) Insgesamt registrierte der Flughafen Zürich im Januar 19’826 Starts und Landungen. Das entspricht einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt.

Der verkehrsreichste Tag fiel dabei mit dem Auftakt des WEF zusammen. So wurden am 19. Januar 792 Flugbewegungen gezählt. Am verkehrsärmsten Tag, dem 13. Januar, waren es lediglich 544 und damit mehr als 30 Prozent weniger.

Weniger Flüge als im Januar 2020

Vor der Coronapandemie bzw. im Januar 2020 waren noch über 20’000 Starts und Landungen gezählt worden. Ein direkter Vergleich ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da Fluggesellschaften ihre Flotten vergrössert haben und die Auslastung der Flüge in dieser Statistik nicht berücksichtigt wird. Mit 32,6 Millionen Passagieren war das vergangene Jahr für den Flughafen Zürich ein neues Rekordjahr.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Januar werden am 11. Februar veröffentlicht.