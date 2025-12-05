Flughafen Zürich verzeichnet sinkende Zahl von Flügen nach 23 Uhr

Keystone-SDA

Am Flughafen Zürich ist die Anzahl der Flüge nach 23 Uhr im vergangenen Jahr gesunken, liegt aber immer noch über dem vom Kanton Zürich angestrebten Bereich. Sogar noch weiter angestiegen ist der bereits über dem Richtwert liegende Zürcher Fluglärm-Index.

(Keystone-SDA) Hauptgrund für die Entwicklung war das Wachstum der Passagierzahlen, wie der Zürcher Regierungsrat am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden am Flughafen Zürich 31,1 Millionen Passagiere gezählt, womit wieder das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht wurde.

Die Zahl der Personen, die in der Nähe des Flughafens vom Fluglärm stark belästigt werden, ist erneut gestiegen. Der sogenannte ZFI-Monitoringwert 2024 stieg auf 55’725 Personen. Er überschritt damit den Richtwert um rund 8700 Personen.