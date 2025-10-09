Flughafenkreise: Witkoff aus Scharm el Scheich abgereist

Keystone-SDA

Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen in Ägypten hat dort dem Vernehmen nach die Abreise der Delegationen begonnen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, seien aus Scharm el Scheich abgereist und in Kairo eingetroffen.

(Keystone-SDA) Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Sicherheitsbehörden sowie des Flughafens in der ägyptischen Hauptstadt. Auch Beobachter des Flugverkehrs bestätigten, dass ein Privatjet mit Witkoff und Kushner an Bord Scharm el Scheich verlassen habe.

Aus Flughafenkreisen hiess es, dass auch Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani den Verhandlungsort verlassen habe. Er sei auf dem Weg nach Paris, wo heute Beratungen internationaler Chefdiplomaten geplant sind zur Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza.

Beteiligt sind an den Pariser Gesprächen neben Gastgeber Frankreich unter anderem Deutschland, Grossbritannien, die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas sowie Katar und weitere einflussreiche arabische Staaten. Auch US-Aussenminister Marco Rubio soll dabei sein.

Eine offizielle Bestätigung für die Abreise der Delegationen aus Ägypten gab es zunächst nicht.