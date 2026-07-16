Flugplatz Kägiswil darf zivil nicht genutzt werden

Keystone-SDA

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Der Flugplatz Kägiswil kann nicht als ziviler Flugplatz weiterbetrieben werden. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat das Umnutzungsgesuch der Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) abgelehnt, wie es am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden wollte den ehemaligen Militärflugplatz weiterhin für zivile Zwecke nutzen, so etwa für die Aus- und Weiterbildung von Pilotinnen und Piloten. Dafür hatte sie 2021 beim Bazl ein Gesuch zur Umnutzung des Flugplatzes eingereicht. Anfang Mai wurde zudem eine Online-Petition für den Erhalt des Flugplatzes bei der Bundeskanzlei eingereicht.

Die Umnutzung ist nun gescheitert, wie es in der Mitteilung hiess. Die Parteien seien am Mittwoch darüber informiert worden. Grund: Die FGOW habe die vom Bazl verlangten Einverständniserklärungen der Grundeigentümer im Flugplatzperimeter nicht nachreichen können. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Forderung des Bazl bereits im Mai 2025 bestätigt.

Auch geplante Änderungen am Projekt, welche die Flugplatzgenossenschaft 2026 eingereicht hatte, konnten laut Communiqué nicht berücksichtigt werden. Diese seien «nicht Bestandteil des ursprünglichen Gesuchs» gewesen und deshalb «nicht bewilligungsfähig», so das Bazl.

Gegen den Entscheid kann die FGOW beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einreichen. Der bisherige Baurechtsvertrag zwischen dem Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) und der FGOW läuft bis Ende September 2026. Anschliessend, so das Bazl, soll die «geordnete Rückgabe» des Flugplatzes geregelt werden.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) plant, ihren Hauptsitz von Zürich auf den Flugplatz Kägiswil zu verlegen. Über das Rega-Projekt entscheidet der Bundesrat, das Baugesuch wurde beim Bazl eingereicht.